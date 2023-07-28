Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde yangın

Yangın, 02.15 sıralarında Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi üzerinde bulunan 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi'nin birinci blokunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 115 kişinin kaldığı iki katlı huzurevinin bir blokunun çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, sağlık ekipleri ve huzurevi görevlileri, huzurevi sakinlerini içeriden tahliye etti.