Sarıyer’de cip şarampole uçtu!

30 metre taklalar atarak düşen cipte bulunan baba, oğul araçtan kendi imkanları ile çıkarak yola doğru tırmandı. Bu sırada olay yerinde geçmekte olan bir polis ekibi kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazadan burnu dahi kanamadan kurtulan baba ve oğlunu tedbir amaçlı olay yerinde kontrol etti.