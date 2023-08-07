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Giriş Tarihi: 7.8.2023 15:11 Son Güncelleme: 7.8.2023 15:17

Sarıyer'de denize giren genç boğuldu

Sarıyer'de akşam saatlerinde denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 19 yaşındaki genç denizde kayboldu. Denizde kaybolan gencin cansız bedeni sabaha karşı kıyıya vurdu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sarıyer’de denize giren genç boğuldu

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Gaziosmanpaşa'dan Kısırkaya'ya yüzmek için gelen 3 kişi denize girdikten sonra dalgalara kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 19 yaşındaki Kemal Kaya dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri geldi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaybolan Kemal Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ancak saatler süren aramalara rağmen talihsiz genç bulunamadı.

CANSIZ BEDENİ SABAHA KARŞI KIYIYA VURDU

Çalışmalardan sonuç alınamayınca, arama çalışmalarına ara verildi. Kaybolan gencin ailesi ve yakınları gece boyunca plajda bekledi. Sabah saat 05.00 sıralarında Kemal Kaya'nın cansız bedeninin kıyıya vurduğunu gören yakınları jandarmaya haber verdi.Hayatını kaybeden Kemal Kaya'nın (19) cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Boğulan gencin yakını İlhan Üren olayla ilgili olarak, "Akşam çalışıyorduk, aradılar, çocuk kayıp dediler. Buraya geldik, burada da bütün gece arama yapılmış. Sabaha karşı saat 5'te kıyıya vurmuş zaten. 19 yaşındaydı. Burada akşam neden gençlerin denize girmesine izin veriyorsunuz diye tartışma oldu ama tabii geç kaldık. Buraya geldiğimizde iş işten geçmişti" şeklinde konuştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor

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Sarıyer'de denize giren genç boğuldu
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