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Giriş Tarihi: 4.12.2021 05:02

Sarıyer’de direğe çarpan lüks otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sarıyer’de direğe çarpan lüks otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı

Sarıyer Zekariyaköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkarak direğe çarpan lüks otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı

Kaza, 03.00 sıralarında Sarıyer Zekariyaköy Mahallesi 1'inci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bahadır Güven'in kullandığı lüks otomobil, aşırı hızdan dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya dönerken sürücü Bahadır Güven ile yanında bulunan 2 kişi araçta sıkıştı.



İTFAİYE GÜÇLÜKLE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otomobilden çıkarılan 3 ağır yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Bahadır Güven'in eşi Burcu Güven sinir krizi geçirirken genç kadını polis ekipleri sakinleştirdi. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Sarıyer’de direğe çarpan lüks otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı
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