Sarıyer’de eğlendiği kadını öldüren sanığa müebbet hapis

26 Temmuz 2021 tarihinde polisi arayan 53 yaşındaki Fatma Keke, "Evde kilitli kaldım, yanımdaki erkek beni zorla tutuyor" diyerek, ihbarda bulundu. Keke ile aynı evde bulunan 47 yaşındaki Özer Ağaoğlu ise boşanma aşamasındaki eşini aradı ve telefona çıkan kızına "Çok kötü bir şey yaptım. Cinayet işledim. Kadın nefes almıyor, yaklaşık iki saattir uyandıramadım. Annen getirdi beni bu hale" dedi. Özer Ağaoğlu'nun Bahçeköy'deki evine giden polis holde çıplak, yüzüstü yatan Fatma Keke'yi ölü olarak buldu. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, kapının açılmadığı ve çilingir aracılığıyla kapının açıldığı sırada polisi arayan şüphelinin boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağaoğlu'nun da şüpheli eşine yönelik bir ihbarda bulunduğu belirtildi. Şüpheli Özer Ağaoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet hapis ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

'1-2 TOKAT ATMIŞ OLABİLİRİM'

Özer Ağaoğlu savunmasında, , "Evde alkol aldık, yemek yedik. Üstünü başını çıkardı. 'Ne yapıyorsun' dedim. Bağırdı, çağırdı. 'Seni rezil edeceğim, insan içine çıkamayacak hale getireceğim' dedi. Alıkoymak gibi bir durum yok. Çok sarhoş olmuştu, çıplak şekilde dışarıya çıkmaya çalıştı. Bu yüzden çıkmasını engelledim. Elini yüzünü yıkadım. Tartışmaya başladık. Kafasını duvara vurdu, bana vurdu, ben de ona vurdum. 1-2 tokat atmış olabilirim. Saçını başını çekti, kafasını sehpaya vurdu. Bir anda yer, duvarlar her yer kan oldu. Düştüğünde kendisine gelmesi için yardım ettim. Nefes alıyordu. Üstüm başım kan içindeydi, duşa girdim. Çıktığımda nefes almıyordu. Ben sandım ki sarhoş, kendine gelecek. Bu yüzden ambulansı aramadım. Sonra eşimi aradım" demişti.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Bir önceki celse Cumhuriyet savcısı, sanık Özer Ağaoğlu'nun "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ve 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Özer Ağaoğlu getirildi. Duruşmada, Fatma Keke'nin ağabeyi Sadi Günay Keke ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın da katıldı. Duruşma savcısı, önceki mütalaasına ek olarak sanığın "Yağma ve hırsızlık" suçlarından da cezalandırılmasını talep etti. Maktul Fatma Keke'nin ağabeyi Sadi Günay Keke ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

''KENDİMİ İHBAR ETTİM''

Duruşmada savunmasında hırsızlık suçlamasını kabul etmediğini ileri süren Özer Ağaoğlu, "İsteyerek ve bilerek cinayet işlemedim. İkimiz de alkollüydük. İlk önce o bana vurmaya başladı. Darp raporumda mevcuttur. Ben onu zorla alıkoymadım aksine ondan kurtulmaya çalıştım. Olay sonrası ben kendi kendimi ihbar ettim. Alkol almıştım. Hırsızlık yapsam neden kendimi ihbar edeyim. Olayın etkisiyle eşyalarımı topladım. İstemeden böyle bir olay oldu üzgünüm ve pişmanım. Fatma Keke'ye ait eşyaları aldım ancak neden aldığımı bilmiyorum. Olayın şokundaydım. İlk olarak o bana saldırdı. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme Heyeti, Özer Ağaoğlu'na "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Ağaoğlu'nun "Kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle hırsızlık" suçundan cezasında artırım uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın tüm cezalarında indirim uygulamazken tutukluluk halinin devamına karar verdi.