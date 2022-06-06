Sarıyer’de faciayı son anda önlemişti! O ambulans şoförü konuştu

Solunum sıkıntısı yaşayan yaşlı hastaya gittiklerini belirten Burhanettin Sevük, "O gün saat 14.30 gibi bize bölge dışında, solunum sıkıntısı yaşayan yaşlı bir bayan vakası verildi. Biz de solunum sıkıntısı yaşandığı için hızlı gitmek zorundaydık. Uyarı sesimiz ve uyarı ışıklarımız açık bir şekilde seyir halindeyken trafik kazası oldu bizim önümüzde. Biz de o olaya dahil olduk. Karşıdan bir motor geliyordu. Ben motorun gelişini gördüm ama çok kısa bir süre içerisinde benim önümdeki araç, benim önümden sol tarafa geçti ve çarpışma gerçekleşti. Bu çarpışmadan sonra motor sürücüsü motorla birlikte yere savruldu. Motorcunun arkasında da bir tane çocuk vardı, 12-13 yaşlarında. Motor onlardan kurtuldu, benim önüme doğru geldi. Ben sağa kırdım tabi çevik bir şekilde ve motorla birlikte sağda duran arabaya vurarak durmak zorunda kaldım" dedi.