Sarıyer’de feci kaza: 2 ağır yaralı!

İhbarla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İki ağır yaralı hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Bahçeköy Zekeriyaköy Yolu uzun süre trafiğe kapandı. Adnan Menderes Caddesi üzerinde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Okula geç kaldıkları için araçlardan inen bazı öğrenciler, velileri tarafından okula yürüyerek götürüldü. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.