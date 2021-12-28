Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de feci kaza! Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı
Giriş Tarihi: 28.12.2021 03:04 Son Güncelleme: 28.12.2021 03:07

Sarıyer’de feci kaza! Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı

İHA
Sarıyer’de feci kaza! Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı

Sarıyer Bahçeköy’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki bir başka otomobil ile çarpıştı. Kazada 1’i ağır üç kişi yaralanırken iki otomobil ise hurdaya döndü

Kaza, saat 23:45 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer yönünde seyir halinde olan aracın sürücüsü Kenan M. henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yan dönerek karşı şeride geçti. Karşı şeritte Bahçeköy yönünde seyir halinde olan Cüneyt G. idaresindeki araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri kısa bir çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Kenan M.'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Cüneyt G. ve beraberindeki bir kadın ise hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaparken Kenan M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza sonrası iki araç kullanılamaz hale gelirken çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi | BDDK, manipülatif açıklamalar yapan 26 isim hakkında suç duyurusunda bulundu! İşte o liste
Son dakika: Konyaspor, 90'da Beşiktaş'ı yıktı! Sonradan oyuna girdi 3 puanı getirdi...
Son dakika: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Omicron varyantı açıklaması!
Son dakika: 27 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 1575 yeni personel alınacak
Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer’de feci kaza! Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA