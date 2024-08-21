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Giriş Tarihi: 21.8.2024 13:48

Sarıyer'de feci kaza! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İstanbul Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir sürücü aracıyla, trafikte arıza nedeniyle duran başka bir otomobile ve sürücüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Sarıyer’de feci kaza! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kuzey yolu istikameti köprü çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli sürücü seyir halindeyken otomobili arıza yapınca orta şeritte durdu. Trafikte seyir halindeki Z.Y. isimli sürücü ise arıza nedeniyle duran araca arkadan çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

O esnada arızalanan aracını otomobilden inerek kontrol eden M.A. çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Sarıyer'de feci kaza! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
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