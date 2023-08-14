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Giriş Tarihi: 14.8.2023 06:13

Sarıyer'de gece yarısı atık depolama tesisinde yangın çıktı

Sarıyer'de kağıt ve plastik atıkların depolandığı atık depolama tesisinde yangın çıktı. Olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler alevlerin ormana sıçramaması için aralıksız çalıştı. Yangın 3 buçuk saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

DHA
Sarıyer’de gece yarısı atık depolama tesisinde yangın çıktı

Yangın, saat 00.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde bulunan atık depolama tesisinde çıktı. Kağıt ve plastik atıkların bulunduğu tesiste bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLERİN ORMANA SIÇRAMASI ENGELLENDİ
Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, alevlerin ormana sıçramasını engellemek için aralıksız çalıştı. Tesisi saran itfaiye erleri, bir taraftan alevlere su sıkarken diğer taraftan da iş makinelerinden destek aldı. Çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. İtfaiyecilere olay yerinde hazır bekleyen ambulansta müdahalede bulunuldu. Alevler ormana ve çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 buçuk saat sonra alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Sarıyer'de gece yarısı atık depolama tesisinde yangın çıktı
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