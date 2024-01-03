Sarıyer’de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: 3 yaralı var!

Sağlık ekipleri, kazada yaralan şoför ve iki yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle Katar Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, kazanın olduğu noktada başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan İETT otobüsünün çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor...