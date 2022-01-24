Sarıyer’de İETT otobüsü yolda kaldı! Yolcular mağdur oldu

"20 DAKİKADIR BURADAYIZ, BALATA SIKIŞMIŞ"

Uzun süre bekledikten sonra bindikleri İETT otobüsünün arıza yapmasını şanssızlık olarak değerlendiren bir yolcu "Yaklaşık olarak 20 dakikadır buradayız, araba arıza yaptı. Balata mı sıkışmış, öyle bir şey dediler.