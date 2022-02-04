Sarıyer’de iki grup arasındaki kavgada 14 yaşındaki genç kız boynundan vuruldu

Polis ekipleri, Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak ve Kazımkarabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de her iki sokakta uzun süre inceleme yaptı. Bölgede olaya dair deliller toplanarak incelemek üzere emniyete götürüldü. Öte yandan Dilan Tekel'in tedavi altına alındığı Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi'nde herhangi bir olumsuzluk çıkmaması için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi aldı.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.