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Giriş Tarihi: 4.2.2022 02:48

Sarıyer’de iki grup arasındaki kavgada 14 yaşındaki genç kız boynundan vuruldu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sarıyer’de iki grup arasındaki kavgada 14 yaşındaki genç kız boynundan vuruldu

Sarıyer’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sokağa çöp atmaya çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel, boynundan vurularak ağır yaralandı. Olay sonrasında kaçan şüpheli Özkan Şenel, genç kızın yakınları tarafından yakalandıktan sonra darp edildi

Olay, 23.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Şenel, Özfiliz Sokak'ta bir grupla kavga etti. Kavga sırasında Şenel'in silahından çıkan kurşun sokağa çöp atmaya çıkan 14 yaşındaki Dilan Temel'in boynuna isabet etti. Genç kız yan içinde yere düşerken Özkan Şenel olay yerinden kaçtı. Genç kız ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kızın ameliyata alındığı öğrenildi.


GENÇ KIZI YAKALAYIP HASTANELİK ETTİLER
Sokakta bulunanlar, Dilan Tekel'i ağır yaraladıktan sonra kaçan Özkan Şenel'in peşine düştü. Dilan Tekel'in yakınları yaya olarak Kazımkarabekir Mahallesi Gülfem Sokak'a kadar kovaladıkları Şenel'i burada yakalayarak darp etti. Özkan Şenel aldığı darbeler sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özkan Şenel ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemiş Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI
Polis ekipleri, Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak ve Kazımkarabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de her iki sokakta uzun süre inceleme yaptı. Bölgede olaya dair deliller toplanarak incelemek üzere emniyete götürüldü. Öte yandan Dilan Tekel'in tedavi altına alındığı Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi'nde herhangi bir olumsuzluk çıkmaması için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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Sarıyer’de iki grup arasındaki kavgada 14 yaşındaki genç kız boynundan vuruldu
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