Sarıyer'de inşaat demiri yüklü tır gecekonduların üzerine devrildi! "Evin salonunda tırın tekerleğini gördük"

Sarıyer'de sabah saatlerinde Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi'nde yaşanan korkunç kazada yokuş aşağı inen inşat demiri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gecekonduların üzerine uçtu. 3 gecekondunun hasar gördüğü feci kazada, tır sürücüsü ve gecekonduda bulunan 5 kişi yaralandı.
Gecekondularda ağır hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile tırın sürücüsü Remzi Bingöl'ü kurtarmak için çalışma başlattı.
"EVİN SALONUNDA TIRIN TEKERLEKLERİNİ GÖRDÜM"
Korkunç kazayla ilgili incelme başlatılırken, tırın devrildiği gecekonduda oturanlardan İbrahim Tosun dehşet anlarını şöyle anlattı:
Biz sabah sahuru yapıp yattık. Sabah saat 07.00 sıralarında büyük gürültü ile uyandık. Oğlum Rafet servis şoförü. Kalkıp mutfak tarafına gittiğinde demir yüklü tır evin üzerine devrildi. Evin salonunda tırın tekerleğini gördük. Evin penceresinden çıktık. Oglum Rafet demirlerin altında kaldı. Burada son bir yıl içinde 10 kamyon kazası meydana geldi. Viraja beton duvar yapılmalı. Ne zaman üzerimize kamyon devrilecek diye korku ile yaşıyorduk
Koktugumuz başımıza geldi. Üzerinde 30 ton demir bulunan koca tır üç evimizin üzerine devrildi. Allahtan bu büyük kazayı ölüm olayı olmadan atlattık. Sarıyer belediye başkanının bir an önce buraya bir çözüm bulması gerekir.