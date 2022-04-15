Sarıyer'de inşaat demiri yüklü tır gecekonduların üzerine devrildi! "Evin salonunda tırın tekerleğini gördük"

Biz sabah sahuru yapıp yattık. Sabah saat 07.00 sıralarında büyük gürültü ile uyandık. Oğlum Rafet servis şoförü. Kalkıp mutfak tarafına gittiğinde demir yüklü tır evin üzerine devrildi. Evin salonunda tırın tekerleğini gördük. Evin penceresinden çıktık. Oglum Rafet demirlerin altında kaldı. Burada son bir yıl içinde 10 kamyon kazası meydana geldi. Viraja beton duvar yapılmalı. Ne zaman üzerimize kamyon devrilecek diye korku ile yaşıyorduk

Koktugumuz başımıza geldi. Üzerinde 30 ton demir bulunan koca tır üç evimizin üzerine devrildi. Allahtan bu büyük kazayı ölüm olayı olmadan atlattık. Sarıyer belediye başkanının bir an önce buraya bir çözüm bulması gerekir.

İstanbul’da evin üzerine TIR düştü: Dehşete düşüren görüntü!