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Giriş Tarihi: 23.7.2022 04:00 Son Güncelleme: 23.7.2022 04:11

Sarıyer'de kamyon gecekondunun üzerine uçtu

Sarıyer'de yokus aşağıya inen bir kamyon kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan bir gecekondunun üzerine uçtu. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sarıyer’de kamyon gecekondunun üzerine uçtu

Olay, Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağıya inmekte olan bir kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak sokak üzerinde bulunan gecekondunun üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 1 kadın gecekondudan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında mahsur kalanları itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Sarıyer'de kamyon gecekondunun üzerine uçtu
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