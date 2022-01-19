Sarıyer’de korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çiçek Çıkmazı Sokak'ta saat 21.00 sıralarında 2 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevre sakinlerinde korkuya neden olan yangına çok başta İstinye itfaiyesi olmak üzere, Sarıyer, Seyrantepe ve Beşiktaş'tan ekipler müdahale etti. Alevler, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.