Sarıyer’de korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çiçek Çıkmazı Sokak'ta saat 21.00 sıralarında 2 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevre sakinlerinde korkuya neden olan yangına çok başta İstinye itfaiyesi olmak üzere, Sarıyer, Seyrantepe ve Beşiktaş'tan ekipler müdahale etti. Alevler, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
"EVLERDE HERHANGİ BİR SORUN YOK"
Çevre sakini Behlül Koca, "Nereden başladığını tam bilmiyoruz. Yan taraftaki binadan mı sıçradı, yoksa elektrik kontağından mı çıktı anlayamadık. Binada 4 daire var, ama yangın çatıda başladı. Evlerde herhangi bir sorun yok" dedi. Yangın sırasında herhangi bir yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.