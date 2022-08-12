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Giriş Tarihi: 12.8.2022 10:34 Son Güncelleme: 12.8.2022 10:47

Sarıyer’de korkunç cinayet! Alkol kavgasında arkadaşını kalbinden bıçakladı

İstanbul Sarıyer’de kafe sahibi olan bir Bürkan Kocaacar arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürdü. Bacağından yaralanan şüpheli olay yerinden kaçtı. Şüpheli  kısa süre sonra Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öldürülen şahsın 24 yıl önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sarıyer’de korkunç cinayet! Alkol kavgasında arkadaşını kalbinden bıçakladı

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kafe sahibi Bürkan Kocaacar ve Serkan D. arasında alkol kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında, Serkan D. cebinden çıkardığı bıçağı Bürkan Kocaacar'ın kalbine iki kez sapladı. Bıçak darbesiyle Bürkan Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken, Serkan D. ise olay yerinden kaçmaya başladı. Kavga esnasında da bacağından yaralanan Serkan D., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde kıskıvrak yakalanırken, bıçağa da el konuldu. Gözaltına alınan Serkan D. tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Kalbinden bıçaklanan Bürkan Kocaacar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Kocaacar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öldürülen şahsın 24 yıl önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girdiği ortaya çıktı. Ayrıca öldürülen Bürkan Kocaacar'ın kavga öncesi silahını arkadaşı Zeki Barbaros Ç.'ye verdiği ve onunda olay yerinden silahla uzaklaştığı öğrenildi.

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Sarıyer’de korkunç cinayet! Alkol kavgasında arkadaşını kalbinden bıçakladı
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