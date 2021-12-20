Sarıyer’de korkunç olay! 1 ay önce bıçaklamıştı... Av tüfeğiyle öldürdü

Kurşunların hedefi olan Samur'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası cenaze arabasıyla Adli Tıp'a kaldırıldı. Aralarında husumet olan ve kapı komşusu olduğu öğrenilen İsmail Aktaş ve Alican Samur'un 1 ay önce kavga ettiği öğrenildi.