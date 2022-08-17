Sarıyer’de korkunç olay! Kardeşlerin tartışması kanlı bitti

Olay, saat 18.30 sıralarında, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre; iki kardeş Muammer Tevfik A. (35) ve Ahmet A. (33), bir motosiklet ile kaçak sigara ve tütün satışı yapılan Suriye uyruklu kişinin evine geldi. Alışveriş yaptıkları sırada iki kardeş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Tartışmanın büyümesiyle Muammer Tevfik A., yanındaki silah ile kardeşi Ahmet A.'ya 4 el ateş etti. Mermilerin 3'ü başına biri ise göğsüne isabet eden Ahmet A., kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından ağabey Muammer Tevfik A. evden kaçarken durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, yaralı Ahmet A.'yı ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.