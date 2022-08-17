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Giriş Tarihi: 17.8.2022 21:34

Sarıyer'de korkunç olay! Kardeşlerin tartışması kanlı bitti

Sarıyer’de yabancı uyruklu bir şahsın evine kaçak sigara almaya gelen ağabey kardeş kavga etmeye başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada abi Muammer Tevfik A. kardeşi Ahmet A.’ya tabanca ile kafasından ve göğsünden vurdu. Ahmet A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DHA
Sarıyer’de korkunç olay! Kardeşlerin tartışması kanlı bitti

Olay, saat 18.30 sıralarında, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre; iki kardeş Muammer Tevfik A. (35) ve Ahmet A. (33), bir motosiklet ile kaçak sigara ve tütün satışı yapılan Suriye uyruklu kişinin evine geldi. Alışveriş yaptıkları sırada iki kardeş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesiyle Muammer Tevfik A., yanındaki silah ile kardeşi Ahmet A.'ya 4 el ateş etti. Mermilerin 3'ü başına biri ise göğsüne isabet eden Ahmet A., kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından ağabey Muammer Tevfik A. evden kaçarken durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, yaralı Ahmet A.'yı ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet A., hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Muammer Tevfik A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, olayın gerçekleştiği evde çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

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Sarıyer'de korkunç olay! Kardeşlerin tartışması kanlı bitti
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