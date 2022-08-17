Sarıyer’de korkunç olay! Kardeşlerin tartışması kanlı bitti

Olay, saat 18.30 sıralarında, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre; iki kardeş Muammer Tevfik A. (35) ve Ahmet A. (33), bir motosiklet ile kaçak sigara ve tütün satışı yapılan Suriye uyruklu kişinin evine geldi. Alışveriş yaptıkları sırada iki kardeş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.