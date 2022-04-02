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Giriş Tarihi: 2.4.2022 12:00

Sarıyer’de korkutan yangın

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sarıyer’de korkutan yangın

İstanbul Sarıyer’de bir kebapçıda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kebapçıda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile 5 binaya sıçradı. Yangını söndürmeye gelen itfaiye aracıda alevler arasında kaldı.

Sarıyer'de Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda etrafa yayılmaya başladı. Çıkan yangından yükselen alevler kebapçı dükkanının çevresinde bulunan 5 binayada sıçradı.

Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye aracıda yangından nasibini aldı. Binalara sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle itfaiye aracına da sirayet edince büyük panik yaşandı.

Yangını söndürmeye gelen itfaiye aracının alev alması üzerine itfaiyeciler bu defa yangınlara müdahale yerine kendi araçlarını söndürmeye çalıştılar.

Çıkan yangın sokakta adeta bir felaket görüntüsü oluşturdu. Her taraf alev alev yanmaya başladı.

Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale ile hem yanan itfaiye aracı söndürüldü hem de evlerdeki yangın kontrol altına alındı.

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Sarıyer’de korkutan yangın
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