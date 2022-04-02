Sarıyer’de korkutan yangın

Sarıyer'de Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda etrafa yayılmaya başladı. Çıkan yangından yükselen alevler kebapçı dükkanının çevresinde bulunan 5 binayada sıçradı.
Yangını söndürmeye gelen itfaiye aracının alev alması üzerine itfaiyeciler bu defa yangınlara müdahale yerine kendi araçlarını söndürmeye çalıştılar.
Çıkan yangın sokakta adeta bir felaket görüntüsü oluşturdu. Her taraf alev alev yanmaya başladı.
Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale ile hem yanan itfaiye aracı söndürüldü hem de evlerdeki yangın kontrol altına alındı.