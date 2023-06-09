Sarıyer’de ortalık fena karıştı: Taksiciyle minibüs şoförü kavgaya tutuştu!

Sarıyer'de bir AVM'nin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre yolcu almak için gelen taksici ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksici ile minibüs şoförü birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavga eden sürücüleri dakikalarca ayırmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine yumruklar attığı ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.