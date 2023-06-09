Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de ortalık fena karıştı: Taksiciyle minibüs şoförü kavgaya tutuştu!
Giriş Tarihi: 9.6.2023 11:02 Son Güncelleme: 9.6.2023 11:03

Sarıyer’de ortalık fena karıştı: Taksiciyle minibüs şoförü kavgaya tutuştu!

İstanbul Sarıyer’deki bir AVM’nin önünde taksi şoförüyle minibüs şoförü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Sarıyer’de ortalık fena karıştı: Taksiciyle minibüs şoförü kavgaya tutuştu!

Sarıyer'de bir AVM'nin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre yolcu almak için gelen taksici ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksici ile minibüs şoförü birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavga eden sürücüleri dakikalarca ayırmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine yumruklar attığı ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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Sarıyer’de ortalık fena karıştı: Taksiciyle minibüs şoförü kavgaya tutuştu!
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