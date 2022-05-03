Sarıyer’de otobüs arızası: Yolcular 1 saat başka otobüsün gelmesini bekledi

İstanbul'da her gün yanma, kaza ve yolda kalma sorunlarıyla gündeme gelen toplu taşıma sistemi bayramda da vatandaşı mağdur etti. 2.5 yılda çöken toplu taşıma sisteminde son olay ise Sarıyer'de meydana geldi. Tamirden yeni çıktığı belirtilen Hacıosman Metro-Çayırbaşı-Kilyos seferini yapan 151 hat numaralı otobüs Maden Mahallesi yokuşunda arızalandı. Yolcuları indiren şoför, tamir ekibinin gelmesini, yolcular ise başka bir otobüsün geçmesini bekledi. Yaklaşık 1 saat otobüs bekleyen yolcular İBB yönetimine tepki gösterdi. Yolculardan bir kişi, "1 saat oldu otobüs gelmedi. Bayram günü yazık. İstanbul bu haldeyken beyfendi gitmiş Karadeniz'de geziyor" dedi. Yolcuların yoğun şikayeti sonrasında garaja giden bir başka otobüs bölgeye gelerek yolcuları aldı.

'AĞIR HASARLI OTOBÜSLERİ KULLANAN ŞOFÖRLERE 750 LİRA EKSTRA PARA'

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, ise daha önce İBB'nin ağır hasarlı araçları kullanan şoförlere 750 lira ekstra ücret ödediğini belirtmişti. Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu aracın özelliği ne biliyor musunuz? Arızalı olduğu için bu aracı kullanma "cesareti" olan şoföre 750 TL ekstra para ödenen araç. Ya patlayan fren sonucu yol kenarındaki direk bu aracı durduramasaydı? Ya araç içinde bir vatandaşımız çarpmanın şiddetiyle hayatını kaybetseydi? İETT "ileri derece" arızalı 55 aracı kullanması için 750 TL ilave ücret karşılığı 55 şoförü ikna etmiştir. Adeta ölüm saçan bu uygulama ilk vukuatını ortaya çıkarmıştır. İBB'yi 'acilen' bu uygulamayı sonlandırmaya çağırıyorum..!" ifadelerini kullandı.



1 YILDA 158 BİN 657 KAZA GERÇEKLEŞTİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2021 Yılı Denetim Raporunda'da İETT'deki feci tablo gözler önüne serildi. Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından mecliste okunan denetim raporunda İETT Genel Müdürlüğü'nden alınan resmi belge ve evraklardan İETT otobüslerinin sadece 2021 yılında 158 bin 657 ayrı kazaya karıştığı ve çeşitli arızlar bildirdiği tutanak altına alındı. Raporda bu durumla alakalı olarak, "İETT Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiler neticesinde 2021 yılı içerisinde lastik tekerlekli ulaşım araçlarına ilişkin arıza kayıt sayılarının aylar itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 2021 yılı içerisinde lastik tekerlekli ulaşım araçlarının çeşitli arıza sebepleriyle Yunus, Topkapı, Şahinkaya, Sarıgazi, Kurtköy, Kağıthane, İkitelli, Hasanpaşa, Edirnekapı, Anadolu, Ayazağa garajlarına döndüğü ve 2021 yılı içerisinde kayıt altına alınan toplam arıza sayısının 158 bin 657 olduğu görülmüştür. Bu sayının yüksekliği, bakım ihaleleri kapsamındaki hizmetin tam ve doğru verilmediğini ortaya koymaktadır." denildi.





1 AYDA 378 ARAÇ ARIZA NEDENİYLE GARAJA ÇEKİLDİ



Mercedes marka araçların bakım ve onarım işinin Mercedes-Benz Türk A.Ş'ye verilmeyip, CHP İstanbul Milletvekili Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından 1 Aralık 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında Capacity model araçlardan 134 tanesi arıza kaydı sebebiyle Edirnekapı garajına döndüğü, Conecto model araçların da 244 tanesinin arıza kaydı sebebiyle Hasanpaşa garajına döndüğü, toplamda 378 aracın 29 gün içinde seferden çekildiği rapor edildi.