Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de özçekim yapan Recep Solmaz dengesini kaybederek denize düştü
Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:30 Son Güncelleme: 6.2.2023 12:12

Sarıyer'de özçekim yapan Recep Solmaz dengesini kaybederek denize düştü

Sarıyer'de deniz kenarında gezen 4 kişi özçekim yapmak isterken, bu kişilerden Recep Solmaz dengesini kaybederek denize düştü. Dalgaların arasında kaybolan Solmaz'ın bulunması için deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sarıyer’de özçekim yapan Recep Solmaz dengesini kaybederek denize düştü

Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, sahilde gezen 4 arkadaş, deniz kenarında özçekim yapmak istedi. Bir anda dengesini kaybeden Recep Solmaz bu sırada denize düştü. Akıntıya kapılan Solmaz gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Solmaz'ın yanında bulunan arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, Solmaz'ın bulunması için sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisinin çalışmaları devam ediyor. Recep Solmaz'ın denize düştüğünün duyulmasının ardından olay yerine gelen arkadaşları çalışmaları yakından takip etti. Solmaz'ın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem sonrası kahreden haberler! Büyük depremde ölü sayısı yükseliyor
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay ilk bilançoyu açıkladı! 300'e yakın vefat, 2 bini aşkın yaralı...
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi kameralara böyle yansıdı! İşte deprem anı...
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Tüm birimler teyakkuz halinde
SON DAKİKA | Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!
CHP'li Okuyan 'Akşener sokağa çıkamaz' demişti: İYİ Parti'den bomba iddialara 'sessizlik' çağrısı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer'de özçekim yapan Recep Solmaz dengesini kaybederek denize düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA