Sarıyer’de panik anları: Deprem oluyor zannettik! Yol çöktü, binalar boşaltıldı...

"EVE NASIL GİDECEĞİZ?"

Yaşanan çökme nedeniyle sokakta bekleyen mahalleli Gülşah Uyanık "Geçen sene burası olduktan sonra içimiz hiç rahat etmedi. Sürekli deprem olacak gibi, çökecek gibi içimiz rahat etmedi. Bugün de deprem oldu sandık. Yataktan fırladık . Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz. Biz nasıl evde duracağız? Nasıl güveneceğiz? Şuan çok korkuyoruz. Eve nasıl gideceğiz? Nerede duracağız? Hiç bilmiyorum. Buranın bir önleminin alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Binalarına giremeyen vatandaşlar çevrede beklemeye devam ediyor.

Öte yandan çökme anı kameraya da yansıdı.