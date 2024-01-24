Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de polisle zanlılar arasında çatışma çıktı! 2'si polis 5 yaralı
Giriş Tarihi: 24.1.2024 06:11

Sarıyer'de polisle zanlılar arasında çatışma çıktı! 2'si polis 5 yaralı

Sarıyer’de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İHA
Sarıyer’de polisle zanlılar arasında çatışma çıktı! 2’si polis 5 yaralı
Sarıyer'de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


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Sarıyer'de polisle zanlılar arasında çatışma çıktı! 2'si polis 5 yaralı
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