Sarıyer’de silahlı kavga: 1 ölü

Sarıyer Ayazağa'da bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Ayazağa'da bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yerde yatan bir kişiyi ve etrafındaki kalabalığı gördü. Hemen ambulansa alınan şahıs hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Sefer Özay isimli kişi olduğun öğrenildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS ARANIYOR

Özay'ın bir kişi ile kafede oturduğu daha sonra aralarında bilinmeyen nedenle kavga çıktığı ve olayın yaşandığı öne sürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Şüpheli şahıs her yerde aranıyor.