Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de silahlı kavga: 1 ölü
Giriş Tarihi: 24.12.2022 18:45 Son Güncelleme: 24.12.2022 19:11

Sarıyer'de silahlı kavga: 1 ölü

İstanbul Sarıyer Ayazağa’da Sefer Özay isimli kişi bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle beraber oturduğu kişiyle tartıştı. Çıkan tartışmada Sefer Özay sırtından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Özay hayatını kaybederken polis kaçan şüphelinin peşine düştü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sarıyer’de silahlı kavga: 1 ölü

Sarıyer Ayazağa'da bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Ayazağa'da bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yerde yatan bir kişiyi ve etrafındaki kalabalığı gördü. Hemen ambulansa alınan şahıs hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Sefer Özay isimli kişi olduğun öğrenildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS ARANIYOR

Özay'ın bir kişi ile kafede oturduğu daha sonra aralarında bilinmeyen nedenle kavga çıktığı ve olayın yaşandığı öne sürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Şüpheli şahıs her yerde aranıyor.

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Sarıyer'de silahlı kavga: 1 ölü
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