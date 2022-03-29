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Giriş Tarihi: 29.3.2022 02:49

Sarıyer’de sohbet ettiği arkadaşlarına kurşun yağdıran saldırgan 2 kişiyi yaraladı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sarıyer’de sohbet ettiği arkadaşlarına kurşun yağdıran saldırgan 2 kişiyi yaraladı

Sarıyer’de Barış Ü. Adlı bir kişi birlikte sohbet ettiği iki arkadaşını bacaklarından ve göğsünden vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı

Olay, 00.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Ü. Cadde üzerinde iki arkadaşıyla sohbet ettiği sırada taraflar arasından bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgada Barış Ü. Tabancayla iki arkadaşına ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kişi yere düşerken olayı görerek müdahale eden vatandaşlar saldırganı yakaladı.

ARKADAŞLARINI BACAĞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin bacağından diğerinin ise göğsünden vurulduğu öğrenildi.

Olay yerinde vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Sarıyer’de sohbet ettiği arkadaşlarına kurşun yağdıran saldırgan 2 kişiyi yaraladı
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