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Giriş Tarihi: 19.1.2023 16:27

Sarıyer’de sokak köpeğini öldürmeye çalışmıştı... İlk celsede hapis cezası verildi

Sarıyer’de gece yarısı sokak köpeğinin boğazını sıkıp ardından yüksekten atan Enes Çağrı Kokucu, yargılandığı davanın ilk celsesinde "evcil hayvanı kasten öldürmeye teşebbüs etmek"  suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Sarıyer’de sokak köpeğini öldürmeye çalışmıştı... İlk celsede hapis cezası verildi

Sarıyer'de 27 Kasım gecesi saat 03.20 sıralarında 30 yaşındaki Enes Çağrı Kokucu sokak köpeğinin üzerine çıkarak boğmaya çalışmıştı. Köpek kendinden uzaklaşmaya çalıştığı esnada yakalayarak yüksekten aşağıya atmıştı. İhbar üzerine gözaltına alınan Enes Çağrı Kokucu, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DAVA AÇILDI

Kamera görüntülerinde Enes Çağrı Kokucu'nun acı verici eylemleri ortaya çıkınca nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılama sürecinde tutukluluğa yapılan itiraz sonucu Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda sanık hakkında "evcil hayvanı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan dava açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı müşteki sıfatında yer aldı.

KÖPEĞE ISRARLI TAKİP

İddianamede Enes Çağrı Kokucu'nun dışarıda yaşayan bir sokak köpeğini tutup eli ve dizleri ile köpeğin üstüne çıkıp baş kısmına baskı uygulayarak boğazını sıktığı, kendinden uzaklaşmaya çalışan köpeği ısrarla takip ederek tutup yüksekten aşağıya bıraktığı ve ısrarlı olarak köpeği takip edip eylemlerine devam ettiği belirtildi.

DUYARLI VATANDAŞLARIN TEPKİSİ BİR CAN KURTARDI

İddianamede, şüphelinin kastının hayvanı öldürmeye yönelik olduğu ancak civarda yaşayan duyarlı vatandaşların şüpheliye tepki göstermesi ve saksı fırlatmaları nedeniyle tamamlanamayan eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle şüpheli Enes Çağrı Kokucu'nun 'evcil hayvanı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Şüphelinin savunmasına yer verilen iddianamede Enes Çağrı Kokucu'nun alkollü olduğunu ve olay nedeniyle pişman olduğunu beyan ettiği, ancak iradi olarak alınan alkol ve uyuşturucu madde etkisinde suç işlendiğinde bu durumun ceza sorumluluğunu azaltan ya da kaldıran bir durum olmadığı ve olayda yaralanan sokak hayvanın Sarıyer Belediyesi tarafından koruma altına alınarak tedavi işlemlerine başlandığı kaydedildi.

İLK CELSEDE KARAR

İstanbul 46.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz sanık Enes Çağrı Kokucu'ya 'evcil hayvanı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İlk celsede karara bağlanan duruşmada mahkeme, sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Sokak köpeğini boğmaya çalıştı! Görüntüler kan dondurdu!

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Sarıyer’de sokak köpeğini öldürmeye çalışmıştı... İlk celsede hapis cezası verildi
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