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Giriş Tarihi: 5.8.2024 10:28 Son Güncelleme: 5.8.2024 10:29

Sarıyer’de vale kavgası cinayetle bitti

İstanbul Sarıyer’de iki ayrı işyerinde çalışan valelerin kavgası cinayetle bitti. Kaldığı oto yıkamacıda silahla vurulan 27 yaşındaki Fırat Özbek hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullanan Sinan A. ve ona yardım ettiği öne sürülen Tamer E.’yi gözaltına aldı. İfadesinde çalıştığım yere gelip bana küfür etmiş bende kaldığı yere gidip ateş ettim diyerek olayı gerçekleştirdiğini kabul eden Sinan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tamer E. İse adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sarıyer’de vale kavgası cinayetle bitti

Sarıyer'de 31 Temmuz günü gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İkamet olarak bir oto yıkamacıyı kullanan Fırat Özbek uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Kısa sürede şüphelinin Sinan A. olduğu tespit edildi. Şüpheli ile yapılan görüşmede olayın valeler arası tartışmadan çıktığı öğrenildi.

BANA KÜFÜR ETMİŞ

İddiaya göre bir düğün salonunda valelik yapan Fırat Özbek, 10 gün önce birkaç arkadaşıyla kanatçıya gidip taşkınlık çıkardı ve tartışma yaşandı. Olaydan birkaç gün önce iddiaya göre yine geldiler ve kanatçıda taşkınlık çıkarıp orada valelik yapan Sinan A:'ya küfür ettiler. Bu durumu öğrenen Sinan A. eline silahı alıp Fırat Özbek'i vurdu. Özbek olay yerinde hayatını kaybetti.

SİLAH KULLANAN TUTUKLANDI

İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden şüpheli Sinan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yardım etmekten gözaltına alınan arkadaşı Tamer E. İse adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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Sarıyer’de vale kavgası cinayetle bitti
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