Sarıyer’de vale kavgası cinayetle bitti

Sarıyer'de 31 Temmuz günü gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İkamet olarak bir oto yıkamacıyı kullanan Fırat Özbek uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Kısa sürede şüphelinin Sinan A. olduğu tespit edildi. Şüpheli ile yapılan görüşmede olayın valeler arası tartışmadan çıktığı öğrenildi.

BANA KÜFÜR ETMİŞ

İddiaya göre bir düğün salonunda valelik yapan Fırat Özbek, 10 gün önce birkaç arkadaşıyla kanatçıya gidip taşkınlık çıkardı ve tartışma yaşandı. Olaydan birkaç gün önce iddiaya göre yine geldiler ve kanatçıda taşkınlık çıkarıp orada valelik yapan Sinan A:'ya küfür ettiler. Bu durumu öğrenen Sinan A. eline silahı alıp Fırat Özbek'i vurdu. Özbek olay yerinde hayatını kaybetti.

SİLAH KULLANAN TUTUKLANDI

İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden şüpheli Sinan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yardım etmekten gözaltına alınan arkadaşı Tamer E. İse adli kontrol şartı ile serbest kaldı.