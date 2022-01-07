Sarıyer’de virajı alamayan ticari taksi İETT otobüsünün altına girdi: 2 yaralı

Aracın kaymasıyla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü, karşıdan gelen Mehmet İnce kontrolündeki 34 HY 5929 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada taksi sürücüsü H.C. araç içerisinde sıkışırken, ticari takside yolcu olarak bulunan B.U. ise yaralandı. Kazada otobüste bulunan yolcular ise büyük panik yaşadı. Yolcular araçtan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Ticari takside yolcu olarak bulunan B.U. araçtan çıkarıldı. Takside sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları başladı.