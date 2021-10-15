Sarıyer’de yıkılan binanın mağdurları ev sahibi oldu

İstanbul Sarıyer'de bulunan 9 katlı 39 daireli Çavuş Apartmanı 2019 yılında hasarlı olduğu için yıkıldı. 2 yıldır yaşadıkları mağduriyeti çözmek için çaba sarf eden bina sakinleri Sarıyer Belediyesi'ne randevu talep etti. Belediyeden herhangi bir dönüş alamayan apartman sakinleri AK Parti ilçe başkanlığına müracaat edip sorunlarını getirdiler. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'un, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile istişareleri ve çalışmaları sonucunda Sarıyerli ailelerin mağduriyetinin giderilmesi konusunda önemli bir adım atıldı. Aileler, TOKİ'nin Başakşehir'de yaptığı lüks konutlarda uygun imkanlarla ev sahibi oldu.

KURŞUN: "12 YILDIR TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADILAR"

Mağdur vatandaşların her zaman destekçisi olacağını belirten Sarıyer AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun: "Sarıyer'in 38 mahallesinde 12 yıla aşkın bir süredir taş üstüne taş koymayan bir belediye var. 2 yıl boyunca Sarıyer Belediyesi'nden randevu bile alamayan Çavuş Apartmanı sakinleri AK Parti ilçe başkanlığımıza müracaat edip sorunlarını dile getirdiler. Biz apartmanın tahliye edildiği o günden bugüne mağdurların yanında yer aldık. Bugün de girişimlerimiz sayesinde bütün mağdur vatandaşlarımız 3-1 daire sahibi oldu. Kura sonucu daire sahibi olan bütün vatandaşlarımızın huzur içinde oturmalarını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKER: "DEVLETİMİZ SAYESİNDE EV SAHİBİ OLDUK"

Yıkılan apartmanın yöneticisi Muhammed Türker: "Yaklaşık 2 yıl önce apartmanımızın kolonları patladı, riskli bina haline geldiği için de yıkıldı. 2019 yılından bu yana kirada yaşıyorduk. Devletimizin bize verdiği bu konutlar sayesinde mağduriyetimiz giderilmiş oldu. Artık kendi evimizde oturabileceğiz. Bu konuda bize yardımcı olan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Murat Kurum'a, Sarıyer AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ve destek olan herkese sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum. Öte yandan Sarıyer Belediyesi'nin bize hiçbir faydası olmadı. Hatta birkaç defa randevu talebinde bulunmamıza rağmen randevularımıza bile cevap verilmedi" şeklinde konuştu.

KAVRAZLI: "BUNDAN SONRA AK PARTİ'DEN BAŞKASINI TANIMIYORUM"

Yıkılan binanın mağdurlarından Gülistan Kavrazlı ise: "O apartmanda bizim de evimiz vardı. 2 yıl boyunca binamızı kurtarmak için çabaladık ama çok hasarlı olduğu için yıkıldı. Şimdi de bize TOKİ'den ev verdiler. Bu imkanı bize sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bu olaydan sonra AK Partiye üye oldum. Bundan sonra AK Parti'den başkasını tanımıyorum" diye konuştu.