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Giriş Tarihi: 5.1.2023 11:54 Son Güncelleme: 5.1.2023 12:02

Sarıyer'de yol verme tartışması! Aracından tekme atarak karşılık verdi

İstanbul Sarıyer'de seyir halinde olan iki sürücü, yol verme tartışması yüzünden birbirine girdi. Araçtakinin tekmeyle karşılık vermesi üzerine devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA
Sarıyer’de yol verme tartışması! Aracından tekme atarak karşılık verdi

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıyer Kilyos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyreden iki sürücü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün aracının kapısını açtı. Saldırmaya başlayınca araçtaki diğer sürücü de tekme atarak karşılık verdi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir süre devam eden kavgayı vatandaşlar ayırırken, o anlar kameralara yansıdı.

Sarıyer'de trafikte yol verme kavgası kamerada! Aracın içinden tekme attı | Video

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Sarıyer'de yol verme tartışması! Aracından tekme atarak karşılık verdi
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