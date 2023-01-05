Sarıyer’de yol verme tartışması! Aracından tekme atarak karşılık verdi

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıyer Kilyos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyreden iki sürücü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün aracının kapısını açtı. Saldırmaya başlayınca araçtaki diğer sürücü de tekme atarak karşılık verdi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Bir süre devam eden kavgayı vatandaşlar ayırırken, o anlar kameralara yansıdı.
Sarıyer'de trafikte yol verme kavgası kamerada! Aracın içinden tekme attı | Video