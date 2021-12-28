Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'deki feci kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:21

Sarıyer'deki feci kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

İHA
Sarıyer’deki feci kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Sarıyer Bahçeköy’de iki otomobilin çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 23.45'te meydana gelen olayda, Sarıyer yönünde seyir halinde olan 34 GZ 5321 plakalı aracın sürücüsü Kenan M., aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçerek, Bahçeköy yönünde seyir halinde olan 34 AS 1915 plakalı Cüneyt G. idaresindeki araca çarpmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa bir çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Kenan M.'yi sıkıştığı yerden çıkarmıştı. Cüneyt G. ve beraberindeki bir kadın ise hafif şekilde yaralanmıştı. Durumu ağır olan Kenan M. ile diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kenan M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Ankara'da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar
Turgut Toplusoy'a büyük şok! Milyonluk tabloları çalıp kaçtı
Bakan Fatih Dönmez'den "Kim Milyoner Olmak İster?" paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah
Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Konyaspor, 90'da Beşiktaş'ı yıktı! Sonradan oyuna girdi 3 puanı getirdi...
Son dakika: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Omicron varyantı açıklaması!
Son dakika haberi | BDDK, manipülatif açıklamalar yapan 26 isim hakkında suç duyurusunda bulundu! İşte o liste
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer'deki feci kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA