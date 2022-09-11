Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'deki ünlü balıkçıda olaylı gece! Silah sesleri yükseldi: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 11.9.2022 01:47 Son Güncelleme: 11.9.2022 01:56

Sarıyer'deki ünlü balıkçıda olaylı gece! Silah sesleri yükseldi: 1 yaralı

İstanbul Sarıyer'deki ünlü bir balıkçıda müşteriler arasında kavga çıktı. Kavgada başına bardakla vurularak yaralanan kişi, silahıyla etrafa ateş etti. Mermiler kimseye isabet etmezsen başında bardak kırılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Sarıyer’deki ünlü balıkçıda olaylı gece! Silah sesleri yükseldi: 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Yeniköy'de bulunan ünlü bir balıkçıda meydana geldi. İddiaya göre, balıkçıda bulunan ve iki ayrı masada oturan müşteriler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişi tartıştığı kişinin başına bardakla vurdu. Başında bardak kırılan kişi yaralanırken, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak etrafa rastgele ateş etti.

BAŞINDA BARDAK KIRILAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, başına vurulan bardakla yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri balıkçıda çalışma yaparak boş kovanları incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer'deki ünlü balıkçıda olaylı gece! Silah sesleri yükseldi: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA