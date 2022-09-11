Sarıyer’deki ünlü balıkçıda olaylı gece! Silah sesleri yükseldi: 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Yeniköy'de bulunan ünlü bir balıkçıda meydana geldi. İddiaya göre, balıkçıda bulunan ve iki ayrı masada oturan müşteriler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişi tartıştığı kişinin başına bardakla vurdu. Başında bardak kırılan kişi yaralanırken, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak etrafa rastgele ateş etti.