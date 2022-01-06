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Giriş Tarihi: 7.1.2022

“Sarıyer’i Sarıköy yaptılar”

Şerif Can Şerif Can
“Sarıyer’i Sarıköy yaptılar”
Sarıyer Belediyesi'nin 2 buçuk yılda yatırım ve hizmetlerini rafa kaldırdığını belirten AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, belediye yönetimine tepki gösterdi. Yatırım ve hizmetleri Sarıyerli vatandaşlarla buluşturmak için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Halil İbrahim Kurşun: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıyer'de bir tane eseri yok. İki buçuk sene oldu, İBB Sarıyer'e henüz daha bir çivi çakmadı. Bunun yanında Sarıyer Belediyesi bütçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne pay ayırıyor. Maalesef bu yönetim Sarıyer'i Sarıköy yaptı. Bunların zihin kodlarında hizmet etmek gibi bir dert yok" diye konuştu.

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“Sarıyer’i Sarıköy yaptılar”
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