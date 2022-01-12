Şarj kavgası etti: Davalık oldu

Geçtiğimiz Ocak ayında Selma K. isimli bir kadın Eyüpsultan'daki türbeye girerek cep telefonunu şarj ederek ve uzunca bir süre türbede kaldı. Özel güvenlik görevlisi ise türbeye giren kadını Covid-19 talimatnamesi gereği içeride kalma süresinin 15 dakikayı geçmesi ve telefonunu türbede şarj etmesi sebebiyle uyardı. Selma K. uyarılara aldırmadığı gibi güvelik görevlisini "sana gününü göstereceğim" diyerek tehdit etti. Tehditle de yetinmeyen kadın görevliye tokat attı. Yaşanan bu olay sonrası savcılığa başvuran güvenlik görevlisi M.T. kendisine tokat atan kadından şikayetçi oldu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Konu ile ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli kadın hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede kamera görüntülerinin incelendiği ve Selma K.'nın 26 dakika türbe içinde durduktan sonra güvenlik görevlisiyle tartıştığı daha sonrasında ise güvenlik görevlisinin prizde bulunan şarj makinesini prizden çıkararak aldığı ve ikili arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede Selma K. hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Şüpheli kadının ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.