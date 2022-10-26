Son dakika: Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkeme o itirazı değerlendirdi

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.



Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

5 gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen, ev konutunu terk etmeme şartıyla tahliye edilmişti. Ardından karakola imza şartıyla ev hapsi kararı kaldırılan Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma da tamamlanmıştı.



Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

GÜLŞEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

21 Ekim Cuma günü İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu savunmasını gerçekleştirmişti. Gülşen, çocuğun İspanya'da okuduğunu ve görmeye gidemediğini söyleyerek adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etmişti.



Mahkeme, karakola imza atma şartının kaldırılmasına ve yurtdışı yasağın devam etmesine karar vermişti.



YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KADIRILDI

Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.



Mahkeme, itirazı kabul ederek yurtdışına çıkış yasağını tedbirinin güvence miktarı olarak 250 bin TL yatırıldığı takdirde kaldırılmasına karar verdi.