Şarkıcı Onur Şener’in katilleri ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Onur sersemleyince İlker'in üzerine atladı, yere düşünce İlker bir kaç tane yumruk attı. O sırada Ali yerde yatıyordu. Suçsuzum serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Ali G. ise ifadesinde, "Solist Onur gelirken arbede oldu. Bize saldırmaya geliyordu. Hatta bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan yere düştüm. Sonra da yerden kalkamadım. İlker elinde ki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Onur'u darp etmedim, suçsuzum tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Jale E., "Benim kimseye bir temasım olmadı uzakta durdum, üzerinde kan lekesi olmayan tek kişiyim. Tam mekandan çıkacakken tanımadığımız bir kişi, olayı anlatır mısınız diye arkadaşlara soru sordu. İlker tek başına konuşmaya başladı. Tekrardan yanıma geldiğinde 'siz haklısınız' dediler. Bu sırada mekanda ki herkes dışarı çıktı. Onur sinirli bir şekilde bize doğru gelmeye başladı. Gözde'nin omuzlarından tutarak itti ve 'sen buradan git varoş' tarzında bir şey söyledi. Onur ve İlker'i darp etmeye başladı, sonrasında arbede oldu. Aramızda 5-6 metre vardı. Ben İlker'in bira bardağıyla vurduğunu görmedim İlker kendisi söyledi" dedi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlker K., Semih S. ve Ali G. İle Gözde G. ve Jale E. hakkında 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Şahin Kaplan'ın hazırladığı iddianame, 11 Kasım Cuma günü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.