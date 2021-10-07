Sarkıntılık cinayetinde müteala çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesinde 17 Aralık 2020 yılında meydana gelen olayda, Aydın Memiş (55)'ten haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine kontrole gitti. Eve giden yakınları tarafından kanlar içerisinde bulunan Memiş için hemen 112 acil yardım hattı aranarak yardım istendi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri Memiş'in öldüğünü belirledi.

SARKINTILIK İDDİASI

Bıçaklanarak kan kaybından öldüğü belirlenen Aydın Memiş olayı ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Memiş'in cinayetten önce en son Bahadır A. ile nişanlısı Sultan A. ile birlikte alkol aldıklarını belirledi. Toplanan deliiler doğrultusunda çift yakalanarak gözaltın alındı. Gözaltına alınan iki şüpheliden Bahadır A. ifadesinde, Memiş'in alkol aldıktan sonra nişanlısına sarkıntılık yaptığı için bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş'in cep telefonunu da alarak kaçtığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen çift tutuklandı. Ancak daha sonraki süreçte Sultan A'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

12 İLE 18 YIL ARASI HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili olarak Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Perşembe günü devam edilen davaya taraf avukatları ve tutuklu sanık Bahadır A. hazır bulunurken, tutuksuz sanıklardan Sultan A. duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet Savcısı dosya ile ilgili delilerin toplandığını ifade ederek dosya hakkında ki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı tutuksuz olarak yargılaması devam eden Sultan A.'nın öldürme suçuna iştirak ettiği ile ilgili herhangi bir delil olmadığından beraatını, tutuklu sanık Bahadır A. hakkında ise suçu haksız tahrik altında işlediğinden 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, taraflara mütealaya karşı ek süre vererek Bahadır A. nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.