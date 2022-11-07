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Giriş Tarihi: 8.11.2022

‘Sarkıntılık yaparım’ dediği için öldürüldü

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
‘Sarkıntılık yaparım’ dediği için öldürüldü
Kütahya'da Ekrem Yiğit'in (34) darp edilerek öldürülmesiyle ilgili arkadaşları Mehmet Yıldırım (38), Bilal Batmaz (29) ve Barış Karaman (29) gözaltına alındı. Yıldırım ifadesinde, arkadaşlarıyla birlikte Tavşanlı ilçesinde alkol aldıklarını, o sırada Yiğit'in "Bu saatte Kütahya'ya dönemem" deyince "O zaman bizim eve gel misafir ol" dediğini söyledi. Ancak Yiğit'in "Eve gelince karına kızına yan bakarsam, sarkıntılık edersem ne yapacaksın" dediği ve bu nedenle darp edilerek öldürüldüğü öğrenildi. Yiğit'in daha önce yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

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‘Sarkıntılık yaparım’ dediği için öldürüldü
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