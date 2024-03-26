Sarkmayı aldırayım derken...

Güzellik uzmanı Sevda D. (35), 2019'da Avusturya'da mide küçültme ameliyatı oldu. Verdiği kilolar sonrası vücudunda sarkmalardan rahatsız olan kadın, 2021'de Türkiye'de bir estetik doktoruyla anlaşarak operasyon geçirdi. Sonuçtan memnun olmayan kadın bir süre sonra Op. Dr. Defne E.'nin çalıştığı hastaneye gitti ve ameliyat oldu. Genç kadın hastanede yattığı sırada sağ kolunda hissizlik ve ağrı hissetmeye başladı. Bu durumu doktoruna anlattığında koluna buz uygulaması yaparak yukarıda tutması gerektiği söylendi. Hastaneden taburcu olan genç kadın konakladığı otele geçti. Ancak ağrıları bir türlü dinmeyen Sevda D. hastaneye geri döndü. Dikişlerin açılması gerektiğini, aksi takdirde kolunu kesmek zorunda kalacaklarını belirten doktor Defne E.'nin talimatıyla dikişler açıldı. Ancak yara, enfeksiyon kaptı. Bunun üzerine savcılığa giden Sevda D., doktordan şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.