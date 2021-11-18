Şarköy’de 193 kaçak göçmen balıkçı teknesinde yakalandı

SU VE YİYECEK İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya limana gelerek göçmenlerle ilgili işlemleri takip etti. Göçmenlerin aç ve susuz olduklarını söylemeleri üzerine Kılınçkaya, yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılanmasını istedi.