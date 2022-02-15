Sarma ve baskı makineleriyle yakalandılar!

İstanbul Polisi; Bağcılar ve Bayrampaşa İlçeleri'nde tekstil atölyesi ve depo olarak kullanılan iki adreste kaçak tütün ile kaçak parfüm imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. İki adrese de baskın yapıldı. F.T. (26) ve C.G.B.(28) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 16 kilo 575 gram kaçak tütün, 860 adet kaçak parfüm, iki sigara sarma makinesi, bir baskı makinesi ve 80 litre alkol ele geçirildi. Kaçak tütünler tekstil atölyesinde bulundu. İki şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.