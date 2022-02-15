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Giriş Tarihi: 15.2.2022 13:28 Son Güncelleme: 15.2.2022 13:34

Sarma ve baskı makineleriyle yakalandılar!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sarma ve baskı makineleriyle yakalandılar!

İstanbul’da iki adreste 16 kilo 575 gram kaçak tütün, 860 adet kaçak parfüm, iki sigara sarma makinesi, bir baskı makinesi ve 80 litre alkol ele geçirildi. Kaçak tütünler tekstil atölyesinde bulundu. İki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; Bağcılar ve Bayrampaşa İlçeleri'nde tekstil atölyesi ve depo olarak kullanılan iki adreste kaçak tütün ile kaçak parfüm imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. İki adrese de baskın yapıldı. F.T. (26) ve C.G.B.(28) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 16 kilo 575 gram kaçak tütün, 860 adet kaçak parfüm, iki sigara sarma makinesi, bir baskı makinesi ve 80 litre alkol ele geçirildi. Kaçak tütünler tekstil atölyesinde bulundu. İki şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

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Sarma ve baskı makineleriyle yakalandılar!
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