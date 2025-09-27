Sarmal dolandırıcılık vurgunu! “Araç kuzenimin” dedi... 850 bin lira dolandırdı

İstanbul Güngören'de ikamet eden Kenan İ., araç almak için internet üzerinden bulduğu bir ilanla ilgili şahıslarla iletişime geçti. Kenan İ.'nin iletişime geçtiği şahıslar aslında aracın gerçek sahibi değil dolandırıcılardı. İki şüpheli Kenan İ. ile telefonda görüşerek aracın gerçek sahibi olan Yiğit Alp Z.'nin kuzenleri olduğunu söyledi. Yiğit Alp Z.'ye de telefon ile ulaşan şüpheliler, güven vermek için aracı alacak kişinin arkadaşları olduğunu söyledi. Şüpheliler müşteki Kenan İ., aracı almaya karar verdikten sonra 850 bin TL parayı Süleyman Can C.'ye göndermesini sağladı. Bir süre sonra kripto varlıklara aktarılan paranın ise kontrolünün Yunus Emre M.'ye ait olduğu belirlendi. Süleyman Can C.'ye gelen para kısa süre sonra da Yunus Emre M.'ye ardından da kripto varlıklara aktarıldı. Paranın kendisine gelmediğini söyleyen Yiğit Alp Z.'de devri gerçekleştirmeyince Kenan İ. dolandırıldığını anlayarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HİLE İLE İRADESİNİ YOK SAYDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Süleyman Can C. ve Yunus Emre M. üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Süleyman Can'ın banka hesabının kendisine ait olup olmadığı yönde tespit yapılamasa da bir teknoloji firmasındaki hesabın şüpheliye ait olduğu ve işlemlerin şüpheli tarafından yapıldığına kanaat getirildi. Yunus Emre M.'nin de banka hesabını kullanarak paraları ele geçirdiği belirlendi. Sonuç olarak Kenan İ.'nin internet sitesi üzerinden şüphelilere ulaşarak kurulan iletişim ile şüphelilerin hile unsuru oluşturararak Kenan İ.'nin iradesini fesada uğrattığı ve menfaat temin ederek suç işlediği belirlendi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılığa ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Süleyman Can C. ve Yunus Emre M.'nin 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.