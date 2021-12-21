Sarp Sınır Kapısı’nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatın artmasıyla birlikte Sarp Sınır Kapısı'nın Türk giriş tarafında kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolmasıyla birlikte Karadeniz Sahil Yolu üzerinden Sarp Sınır Kapısı'nın Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk oluştu. TIR kuyruğu Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip Arhavi ilçesine kadar geldi.

'İHRACAT YÜZDE 30 ARTTI'

Son dönemlerde ihracatın yüzde 30 artmasıyla birlikte sınır kapılarında da yoğunluğun arttığını ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Türkgözü Sınır Kapısı'nın inşaat nedeniyle kısıtlı bir geçiş sağlanıyor. Araç geçiş sayısı azalmasıyla TIR'lar da Sarp Sınır Kapısı'na yönelince yoğunluk daha da arttı. Gürcistan tarafında işlem yapılan peron sayısının düşük tutulması da yoğunluğa sebep oldu. Türkiye tarafından çok yoğun bir şekilde küçük araba çıkışıyla beraber Gürcistan tarafından da hem küçük araba hem de yaya girişi yoğunluğu yaşanıyor" dedi.

'YOL TEK, KAPI KAPASİTESİ BELLİ'

Sarp Sınır Kapısı'nda günlük ortalama 1100 TIR'a giriş çıkış işlemi yapıldığını ve yüzde 30 ihracatın arttığını belirten Akyürek, "Günde ortalama Türkiye tarafından 600 TIR çıkışı, Gürcistan tarafından ise 400 TIR girişi yapılıyor. Bu arada da özel otomobille geçiş yapanların işlemleri gerçekleştiriliyor. Pandemi döneminde Gürcistan'a kısıtlı girişler rahatlayınca, insanlar araçlarıyla Gürcistan'a giriş yapıyorlar. Gürcistan tarafından da alışveriş için Türkiye'ye girişler yoğun şekilde yaşanıyor. Bu giriş çıkışlar da yoğunluğun artmasına sebep oluyor" diye konuştu.

'KUYRUKLARLA SÜREKLİ KARŞILAŞIYORUZ'

TIR şoförü Ömer Kaya, 3 gündür kuyrukta beklediğini söyleyerek, "Gürcistan'a yük götürüyorum. İhracatta sürekli artış yaşanmasından dolayı Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan ve diğer ülkelere yük götüren TIR'lardan dolayı kuyruk oluşuyor. Biz bu kuyruklardan beklemekten kurtulmak istiyoruz." dedi.

TIR şoförü Erdinç Uzun ise " İhracatın gün geçtikçe çok yüksek seviyelere ulaşması ve hele de şuanda yılsonu olduğu için ihracat daha da artmasına neden oldu. Bu yüzden de Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz." diye konuştu.