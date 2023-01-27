SAS Holding davasında çarpıcı detaylar!

'KİRACI' DEDİKLERİ ÜYELERİ SAADET ZİNCİRİYLE DOLANDIRMIŞLAR

SABAH'ın ulaştığı bilirkişi raporunda çarpıcı detaylara yer verildi. Raporda SAS Holding'in piramit satış sistemine 2017 yılında başladığı, teknik olarak üst seviye bir online sistem kurarak saadet zinciriyle sisteme para yatırdıkları tutar doğrultusunda geri kazanım sağlayan kişilere 'kiracı' ismi verdiği ve bu kişilerin şirkete başvurarak şirketin elektrik, iç ve dış ticaretinden kar elde etme arzusuyla yatırım ortaklığı yaptıkları anlatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI 2 YIL ÖNCEDEN ŞÜPHELENMİŞ

Ticaret Bakanlığı'nın 23 Eylül 2017 tarihinde MASAK'a bilgi notu göndererek notto SAS Holding'in şirket hesabına çok sayıda farklı kişiden yüksek miktarda para transferi geldiğine ve paranın nakit olarak çekilmek istenmesinin ponzi faaliyetle ilgili olabileceğine yer verdiği açıklandı. MASAK raporunda ise şirketin güneşin doğduğu ve rüzgarın estiği sürece güneş ve rüzgar enerjileriyle kazanç sağladığını iddia ederek sosyal medya platformlarında da sisteme dahil olan kişilerle reklam amaçlı videoların yaptırdığı ve dolandırıcılık emareleri gösterdiği hususları açıklandı.

PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNDE 'FAİZ ORANI' OYUNU

Bilirkişi raporunda SAS sisteminin nasıl işlediğine de yer verildi. Sistemden kazanç sağlamanın ön koşulunun sisteme para yatırmak olduğu, düzenli kazanç için sisteme yeni aktif üyeler dahil etmenin ve yüksek fiyatlı ürün paketleri satın almanın zorunlu kılındığı aktarıldı. SAS yöneticilerinin sistemin cazibesini arttırma çabalarıyla ayakta kalmaya çalıştıklarının altı çizilirken daha fazla kaynak için sözleşmelerdeki %4 aylık faiz oranının %10'a çıkartıldığı ve vadenin de ömür boyundan 1 yıla düşürüldüğü belirtildi. Böylece yeni yatırımcılardan gelen tutarların eski üyelere yapılan prim ödemelerinde kullanılarak ponzi sistemiyle hareket edildiği tespit edildi.

DOLANDIRICILIĞI İNTİHAR VE CİNAYET ORTAYA ÇIKARDI

Firmanın banka hesaplarına 2019 yılında bloke konulduğunun vurgulandığı raporda, mağdurların aylık kar paylarını firma sahibi Süleyman Aydın'ın intiharı ve firma yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürülmesinden sonra alamadıkları söylendi. Ayrıca şirketin alış-satış kayıtlarında gerçeği yansıtmayan verilerin saptandığı, şirketin banka hesapları incelendiğinde Süleyman Aydın ve Sibel Koçan'ın şahsi hesaplarına aktarılan toplam tutarın 7 milyon 167 bin lira olduğu, 70 kişiye birinci dereceden referans olan Mine Karaboz'a da Süleyman Aydın'ın hesabından yüklü miktar para gönderildiği ifade edildi.

3 BİN 500 MAĞDUR 145 MİLYONUNDAN OLDU

Görünürde yasal bir sistem gibi gözüken SAS Holding'in saadet zinciri sistemiyle toplam 3496 kişi tarafından şikayet edildiği ve şikayet dilekçeleriyle beyan edilen toplam zararın 145 milyon 650 bin lira olarak belirtildiği açıklandı. Kamu otoritelerinden kurduğu dolandırıcılık tezgahıyla gizlenen SAS yöneticilerinin bir ürün ve hizmet satmadan havuza para toplayıp bu paraları havuza toplayanlara tekrar dağıttığı ve böylece ponzi faaliyetleriyle uğraştığı anlatıldı.