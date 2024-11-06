SAS’çı teğmene veda

İstanbul Beykoz'da bulunan İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 276 yaşındaki Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için görev yaptığı askeri birlikte tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderildi. İstanbul Beykoz'da bulunan İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada SAS komandosu Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öz, burada şehit oldu.

ŞEHİDE İSTANBUL'DA TÖREN

Şehit teğmen için görev yaptığı İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere aile fertleri ve askeri yetkililer katıldı. Burada düzenlenen törenin ardından şehit Mustafa Kemal Öz'ün cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya gönderildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Öz, memleketi Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Köyü'nde toprağa verilecek.

KARDEŞİ DE POLİSTİ

Adana'nın Pozantı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nde yangın söndürme görevlisi olan Ahmet Öz ile Suzan Öz çiftinin çocukları olan Mustafa Kemal Öz'in bekar olduğu öğrenildi. Öz'in bir kardeşinin de polis olduğu belirtildi.