Şaşırtan uzlaşma! Kocasından şikayetçi olan kadın kahveyle ikna oldu!

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan M.C., isimli kadın 10 yıllık eşi H.C.'nin kendisini aldattığından şüphelenerek eşiyle bu durumu konuşmak isteyince çift arasında tartışma çıktı. Bir şirkette teknisyen olarak çalışan H.C., karısına hakaret ve tehditte bulundu. Eşinin kendisini tehdit ederek evden ayrıldığını belirten kadın, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kocasından şikayetçi oldu.

ÇALIŞMA ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENMİŞ

Kadın suç duyurusunda kendisinin eşi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını eşinin iş yerinden bir kişiyle aldattığını düşündüğünü bu durumu konuşurken tehdit ve hakaret ettiğini söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan koca H.C., ifadesinde eşini tehdit etmediğini bir anlık öfkeyle eşine istenmeyen sözler sarf ettiğini söyledi.

KAHVE ISMARLAMASI KARŞILIĞINDA UZLAŞTI

Suç uzlaşma kapsamına girdiğinden dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Yapılan görüşmenin ardından şikayetçi olan kadın bir firmada çalışan eşinin kendisini iş yerinde 1 saat ağırlayarak kahve ısmarlaması karşılığında uzlaşma yoluna gitti. Teklifi kabul eden H.C., işlerinin yoğun olduğunu ancak bir ay sonra eşini götürebileceğini söylemesi üzerine kahve ısmarlaması için bir ay süre verildi.