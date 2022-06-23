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Giriş Tarihi: 23.6.2022 15:15

Şaşkın bakışlar arasında taşkınlık çıkardı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Şaşkın bakışlar arasında taşkınlık çıkardı

İstanbul'da akli dengesini kaybettiği söyleyenen 26 yaşındaki genç kadın ortalığı birbirine kattı. İş yerilerine zarar verip esnaflara saldırdı yetmedi trafikte durdurduğu otomobilin üzerine çıkıp dans etti. Polis ekiplerinin güçlükle zapt ettiği kadın gözaltına alındığı polis merkezinde de taşkınlık çıkardı. Emniyette farklı suç ve olaylardan hakkında 20 kayıt bulunduğu öğrenilen kadının gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Olay 19 Haziran Pazar günü Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre akli dengesini kaybettiği belirtilen Merve Ç., bir anda sokak üzerinde yer alan kuaför dükkanının camlarına vurmaya başladı. Yaşananlara anlam veremeyen iş yeri sahibi kadını sakinleştirmeyince durumu polise bildirdi. Bu esnada iki iş yerine daha saldıran kadın, trafikteki bir otomobili durdurarak aracın üzerine bindi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dans etmeye başlayan Merve Ç. mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri dakikalarca sakinleştirmeye çalıştıkları kadını uzun uğraşlar sonunda zapt ederek gözaltına aldı.

KARAKOLDA DA RAHAT DURMADI
Gözaltına alınan Merve Ç. geçici süreliğine yerleştirildiği nezarethanede de rahat durmadı, taşkınlık çıkardı. Sandalyeleri kırmaya çalışarak çevresine zarar verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi.

Kasten yaralama, huzur bozma, mala zarar verme ve parada sahtecilik suçlarından emniyette kaydı bulunduğu öğrenilen Merve Ç. hakkında tam 9 kez de kayıp ihbarı yapıldığı ortaya çıktı.

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Şaşkın bakışlar arasında taşkınlık çıkardı
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