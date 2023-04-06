Haberler Yaşam Haberleri Sata sata bitiremedi! Soyer bu seferde İstanbul’da arsayı satışa çıkardı
Giriş Tarihi: 6.4.2023 12:32 Son Güncelleme: 6.4.2023 12:54

Sata sata bitiremedi! Soyer bu seferde İstanbul’da arsayı satışa çıkardı

Seferihisar’da 2 dönmem belediye başkanlığı yapan Tunç Soyer 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Seferisar’daki belediye başkanlığı döneminde ilçede mülkiyeti belediyeye ait satılmadık gayrimenkul bırakmayan Soyer satış alışkanlığını büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra da sürdürdü. Bu güne kadar 1000’in üzerinde daire ve arsa satan Soyer bu sefer de biri İstanbul Beyoğlu’nda diğerleri İzmir’in Bornova ve Buca ve Konak ilçelerinde olmak üzere toplam 30 arsayı satışa çıkardı.

ERTAN GÜRCANER
Sata sata bitiremedi! Soyer bu seferde İstanbul’da arsayı satışa çıkardı

Göreve geldiği günden bu yana mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait 1000'in üzerinde konut ve arsayı satan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer satmaya doyamadı. Bir yandan yerli ve yabancı finans kuruluşlarına borçlanan diğer yandan da belediyeye ait mülkleri bir bir elden çıkaran Soyer şimdi de biri İstanbul Beyoğlu'nda olmak üzere İzmir'in Çiğli, Bornova ve Konak ilçelerindeki toplam 30 arsayı satışa çıkardı.

İŞGALLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İstanbul Beyoğlu'ndaki arsanın satışı daha önce de gündeme gelmiş AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin İstanbul'da okuyan İzmirli kız öğrencilere yurt yapılsın önerisi üzerine son anda satmaktan vazgeçilmişti. O süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi kaderine terk ettiği, sahip çıkmadığı arsa üzerindeki işgaller tepki çekmişti.

TEKLİFLER KAPALI ZARF USULÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde yayınlanan satış ilanına göre 30 arsa 13 Nisan günü encümen aracılığı ile satışa sunulacak. Kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek olan teklifler sonucu büyükşehir belediyesinin kasasına 500 milyon lira civarında para aktarılacak.

NEREDE NE KADAR ARSA SATILACAK?

Metrekaresi 30 ila 3 bin 430 metrekare arasında değişen arsalar ticaret ve konut imarlı. Muhammen bedelleri ise 900 bin lira ile 245 milyon lira arasında değişiyor. Satışa sunulan arsalar Bornova Doğanlar'da (1), Eğridere'de (1), Ergene mahallesinde (14), Evka 3'te (1), Buca Tınaztepe'de (3), Çiğli Balatçık'ta (2), Büyük ve Küçük Çiğli'de (2) ve Konak Aziziye Mahallesinde (1) yer alıyor.

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Sata sata bitiremedi! Soyer bu seferde İstanbul’da arsayı satışa çıkardı
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